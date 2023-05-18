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Вулканолог предупредил об угрозе повторения пеплопада на Камчатке
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Вулканолог предупредил об угрозе повторения пеплопада на Камчатке

Вулканолог Мельников: пеплопад на Камчатке может повториться
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Фото: commons.wikimedia.org/USGS/Dan Miller
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Старший научный сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников в разговоре с «Известиями» 18 мая не исключил, что пеплопад, который произошел на Камчатке в мае, может в будущем повториться.

«Пару дней назад было выпадение пепла в Усть-Камчатске – это пепел вулкана Шивелуч, но это не свежее извержение, это пепел, который выпал 11 апреля на склоны вулкана. Подул сильный ветер, и он начал его переносить», — отметил Мельников.

Он указал, что такой пепел может представлять опасность для людей. По его словам, подобная мелкая пыль, по ощущениям напоминает, будто вдыхаешь цемент.

Кроме того, Мельников сообщил, что на Шивелуче продолжаются вулканические процессы. «После этих землетрясений началась фумарольная активность не на самом куполе молодого Шивелуча, а на старом лавовом куполе, который образовался примерно 1400-2000 лет назад», — уточнил вулканолог.

По словам главы Усть-Камчатского района Олега Бондаренко, основная задача администрации минимизировать социальную напряженность в населенных пунктах, восстановив в максимально короткие сроки улично-дорожную сеть.

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В ночь на 11 апреля, произошло извержение Шивелуча. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

В конце апреля вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. При этом в населенных пунктах пепел на тот момент не выпадал.

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