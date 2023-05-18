Археологи изучат состояние 50 памятников в Подмосковье

Специалисты Института археологии РАН в 2023 году планируют исследовать 50 самых интересных и перспективных памятников археологии на территории Московской области.

Работы проведут в рамках государственной историко-культурной экспертизы. Ее организовало Главное управление культурного наследия Подмосковья.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства, исследования будут проходить на территории 20 округов, в том числе в Дубне, Подольске, Кашире, Клину, Коломне, Королеве и Красногорске.

Археологи должны определить точные границы объектов и степень их сохранности. Материалы передадут в Министерство культуры РФ. В будущем эти памятники могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия.