Кылычдароглу пообещал выслать всех беженцев из Турции после прихода к власти

Кандидат в президенты Турции, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае победы на выборах вышлет из страны всех беженцев. Об этом 18 мая сообщил телеканал CNN Turk.

«Как только я приду к власти, я отправлю всех беженцев домой», — сказал политик в своем обращении к сторонникам.

Кроме того, Кылычдароглу пообещал искоренить всех наркобаронов в Турции, если его выберут новым президентом. Он также подчеркнул, что никогда не сотрудничал с террористическими организациями и не собирается этого делать.

Накануне политик заявил, что не собирается проигрывать во втором туре президентской гонки, так как не хочет оставлять страну действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану, передает «Газета.Ru».

Ранее, 16 мая, Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах главы государства намерен продолжить текущую политику в отношении России. Турецкий лидер подчеркнул, что притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как это делают в Народно-республиканской партии, не в его принципах.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов.

ЦИК страны подтвердила, что будет второй тур, он пройдет 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 мая сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдают за ходом выборов. Он также отметил, что российская сторона с уважением отнесется к выбору граждан республики, рассчитывая при этом, что сотрудничество двух стран будет продолжаться.