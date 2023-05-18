Больше 350 аварийных деревьев ликвидировали в Калуге

В Калуге с начала 2023 года ликвидировали 357 аварийных деревьев. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.

В городе была ликвидирована засохшая и представлявшая опасность растительность. Кроме того, специалисты выполнили санитарную и омолаживающую обрезку почти 300 деревьев.

В связи с наступлением периода вегетации работы по обрезке деревьев были приостановлены. Они возобновятся осенью.

Ранее сообщалось, что в Тамбове планируют ликвидировать все ясени. Деревья оказались поражены вредителем — изумрудной узкотелой златкой.