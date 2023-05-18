В Госдуме назвали цель посредничества ЮАР в разрешении конфликта на Украине

Президенты многих стран хотят стать посредниками в конфликте между Россией и Украиной для того, чтобы повысить свою значимость на международной арене. Об этом 18 мая «Известиям» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в этот день лава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что миссия африканских стран по разрешению конфликта на Украине планирует посетить Россию в середине июня — начале июля.

«Многие страны так или иначе хотят быть посредниками, к сожалению, пока это совершенно не получается. <…> Хочется быть медиатором в таком серьезном конфликте. И тот президент, который добьется этого, понятно, что будет чувствовать себя практически героем», — считает Журова.

Также депутат предположила, что ЮАР выступает за мир между Россией и Украиной еще и по тому, что ей выгодно получать зерно из двух стран.

«Если мы говорим про Африку, с Африкой многое связанно именно по зерновой сделке. То, что Россия и Украина поставляли, в определенный момент заблокировали. Понятно, что Африка в этом заинтересована. Россия говорит, что готова бесплатно поставлять, но ей не дают. Процессы стопорятся Украиной и теми, кто накладывает санкции. ЮАР в этом контексте, как представитель многих африканских стран, хочет эту тему отражать, для них это жизненно важно. Именно поставка зерна», — сказала она.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. По его словам, от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

На следующий день Лавров сказал, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. При этом он отметил, что Россия пока не видела предложений «на бумаге» от авторов африканской и латиноамериканской инициатив.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.