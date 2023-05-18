Режим повышенной готовности ввели в районах Мурманской области

В Кольском районе Мурманской области начал действовать режим повышенной готовности. Его ввели в 12 часов дня для Кольского районного звена территориальной подсистемы РСЧС на территории Междуречья, Колы, Териберки и Ура-Губы.

Причина — неблагоприятные метеоусловия. Это связано в том числе с усилением северного и северо-восточного ветра, который при порывах может достигать 17 м/с.

Выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря решили ограничить. Режим сохранится до 9:00 пятницы, 19 мая, сообщает ИА «Би-порт».