Эстония отменила запрет продлевать ВНЖ студентам, врачам и ученым из России

Эстонское правительство 18 мая приняло решение отменить запрет продлевать ВНЖ для студентов, врачей и ученых из Белоруссии и России, которые прибыли на территорию страны до начала проведения специальной военной операции (СВО). Теперь они могут получить новый вид на жительство для более длительного пребывания в республике.

«Исключение из санкций не означает автоматически получение вида на жительство — каждое заявление рассматривается отдельно и оценивается наличие у лица оснований для получения нового вида на жительство», — отметила пресс-служба эстонского правительства.

Исключения из санкций касаются законно проживающих в Эстонии лиц, которые приехали в республику на учебу или работу, сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли курс обучения эстонскому языку и владеют им не ниже уровня B2.

Эстония приняла решение прекратить выдачу россиянам виз для обучения и временного ВНЖ 28 июля прошлого года. В этот же день Еврокомиссия (ЕК) заявила о том, что всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. В ЕК отметили, что отказать в получении «шенгена», к примеру, не могут в гуманитарных случаях, а также членам семей, журналистам и диссидентам.