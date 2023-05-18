Археологи нашли следы древней реставрации в центре Пскова

В центре Пскова археологи обнаружили следы реставрации церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. С большой долей вероятности, они могут утверждать, что реставрация проводилась еще в древности.

Подробности сообщаются в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове». Так, специалисты зафиксировали шурф, а в нем гранитные валуны, стабилизирующие фундамент. Их установка — один из методов укрепления фундаментов.

Как уточняет Псковская лента новостей, памятник, входящий в Список ЮНЕСКО, исследуют перед будущей реставрацией. Археологи уже сделали несколько открытий.

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца является действующим православным храмом. Место, где она находится, раньше было территорией Городецкого конца, одного из четырех районов Пскова конца XIV века. Он был окружено крепостными стенами — городцом.

На плите, находящейся в храме, указана дата основания церкви —1339 год, уточняет Псковское агентство информации.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца специалисты нашли древние керамиды. До того момента 386 исторических керамид эксперты обнаружили и задокументировали в пещерах Псково-Печерского монастыря.