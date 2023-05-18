Видео. Россиянина задержали в Курской области за попытку примкнуть к ВСУ

Видео. Россиянина задержали в Курской области за попытку примкнуть к ВСУ

2023-05-18 15:32:12

2023-05-18 15:32:12

2023-05-18 15:32:12

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