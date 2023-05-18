Порошенко заявил о контрнаступлении Украины «со дня на день»

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию El Mundo заявил, что украинское контрнаступление начнется «со дня на день».

Он указал, что Вооруженные силы страны (ВСУ) намерены атаковать в разных точках.

Как уточняет издание, эти заявления были сделаны во время посещения экс-президентом украинских позиций в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Авдеевки.

Кроме того, Порошенко заявил, что Европа якобы рассматривает Украину как важнейший элемент своей безопасности, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия упустила возможность осуществить контрнаступление в регионе осенью 2022 года. По его словам, сейчас у российских сил есть все, чтобы отразить любое украинское наступление.

Вместе с тем киевские власти не раз сообщали о подготовке контрнаступления, чтобы вернуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Республику Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая сказал, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, бригады для наступления уже сформированы, при этом ВСУ всё еще не хватает западной бронетехники.

На этом фоне также многие западные партнеры Украины высказывали сомнения по поводу успешности контрнаступления ВСУ.

В Москве же указывали на готовность ВС РФ отразить любое контрнаступление Украины. Кроме того, на данный момент подготовка российских военных усовершенствовалась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.