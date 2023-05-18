Подросток погиб при наезде поезда в Новосибирской области

Подросток погиб в результате наезда поезда на железнодорожных путях между станциями Бердск и Искитим в Новосибирской области. Проверку по факту несчастного случая проводит Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Трагедия произошла около 16:00 18 мая. 14-летний мальчик переходил пути и, находясь в наушниках, не услышал приближавшийся состав. В результате наезда подросток скончался на месте. Об этом пишет «Сиб.фм».

Следователи проводят предварительное расследование в рамках статьи УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Карелии 16 мая грузовой поезд насмерть сбил мужчину, который шел вдоль путей. Потерпевший не услышал сигналы,которые подал машинист. Также установлено, что мужчина находился в пьяном состоянии.