Более 4 млн т сахарной свеклы вырастят в Тамбовской области
В Тамбовской области идет весенняя посевная кампания. Сахарной свеклой засеяли более 101 тыс. га пашни. Это на 4% больше запланированного.
ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства пишет, что в два раза больше запланированного засеяли сельхозпроизводители Рассказовского и Уметского района. Растениеводы Первомайского и Ржаксинского районов также перевыполнили план сева на 10%.
Больше всего свекловичных полей в Кирсановском (11,6 тыс. га) и Ржаксинском (11,4 тыс. га) районах. В этом году с полей должны собрать порядка 4 млн т сахарной свеклы.
Агентство со ссылкой на региональное правительство пишет, что аграрии добиваются высокой урожайности за счет применения новейших технологий земледелия, грамотной работы с минеральными удобрениями и с помощью использования высококачественного семенного материала.
Общий сев яровых культур удалось выполнить на 89%, засеяно 1273 тыс. га полей. Сейчас аграрии сажают картофель и другие овощи.
Ранее, 17 мая, сообщалось, что в Тамбовской области план по севу яровых культур выполнили на 77%. Аграрии освоили около 1,1 млн га пашни.