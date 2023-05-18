Хоккеист «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» Никита Задоров 18 мая рассказал, что скучает по России, однако приехать не может.
Он отметил, что летний отпуск планирует провести в Майами. Также он собирается съездить в Италию и Чехию.
«Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. <...> Но, к сожалению, в данной ситуации [приехать] невозможно. Есть приоритеты, они выше скучаний», — сообщил Задоров в интервью порталу Sport24.
Россиянин играет в НХЛ 10 лет, ранее он также выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».
В феврале российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, что в свой первый приезд в Вашингтон жил в гостинице, похожей на тюрьму.