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Хоккеист «Калгари» Задоров заявил, что скучает по России

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Фото: TASS/ZUMA/Alex Cave
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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» Никита Задоров 18 мая рассказал, что скучает по России, однако приехать не может.

Он отметил, что летний отпуск планирует провести в Майами. Также он собирается съездить в Италию и Чехию.

«Много друзей, родственников в России. Москву мы с женой очень любим. <...> Но, к сожалению, в данной ситуации [приехать] невозможно. Есть приоритеты, они выше скучаний», — сообщил Задоров в интервью порталу Sport24.

Россиянин играет в НХЛ 10 лет, ранее он также выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».

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