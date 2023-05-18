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В МГИМО назвали важным знаком возобновление переговоров РФ, Армении и Азербайджана

Политолог Силаев: возобновление переговоров РФ, Армении и Азербайджана — важный знак
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Фото: ТАСС/EPA
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Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев 18 мая в беседе с «Известиями» назвал важным знаком возобновление трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства сообщил, что 25 мая в Москве пройдет его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

«Важно само возобновление трехсторонних встреч, у них был длительный перерыв. И их возобновление — это очень важный знак, потому что обе стороны намерены продолжать работу по тем направлениям, которые обозначены в трехсторонних заявлениях лидеров стран», — сказал политолог.

При этом он отметил, что пока не видит сигналов к тому, что Армения и Азербайджан смогут в скором времени прийти к компромиссу.

«Есть одна большая неопределенность, которая существует на протяжении уже многих месяцев. Эта неопределенность связана с позицией Армении. Известно, какая позиция у Азербайджана, но очень туманна позиция Армении по всем вопросам, которые касаются урегулирования конфликта», — сказал Силаев.

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Также 18 мая Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга стало важным шагом на пути к установлению мира между странами. Он напомнил, что 14 мая в ходе встречи с Алиевым в Брюсселе Баку признал территорию Армении в 29,8 тыс. кв. м, а Ереван признал территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. м.

13 мая Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем военно-политическую обстановку на Южном Кавказе. Политики также обменялись мнениями по поводу гуманитарной обстановки в регионе. В частности, обсуждались гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также ряд других вопросов.

2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует любую помощь в урегулировании напряженности между Ереваном и Баку на базе двусторонних документов, которые были подписаны осенью 2020 года с участием России.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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