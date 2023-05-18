Четыре случая кори зарегистрировали в Пензенской области с февраля 2023 года. Жителей региона просят пройти вакцинацию в случае отсутствия иммунитета к заболеванию.

Три жителя Кузнецка, Пензы и Каменского района в возрасте от 30 до 48 лет заразились после визита в Москву. Еще один человек подхватил корь в Пензе. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на издание «Заречье сегодня». Все пациенты были госпитализированы в инфекционный стационар. Болезнь протекала в легкой и среднетяжелой форме.

Специалисты отмечают, что наибольшему риску заражения подвержены младенцы в возрасте до одного года, а также взрослые без прививки или утратившие иммунитет. Корь может развиваться с осложнениями — с отитом, бронхитом, пневмонией, коревым энцефалитом, гепатитом.

Ранее в этот день сообщалось о поступлении вакцины против кори в Орловскую область. Всего доставлено 1,7 тыс. доз препарата.