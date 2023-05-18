Столтенберг анонсировал обсуждение поставки западных истребителей Киеву

Вопрос поставок Украине западных истребителей будет обсуждаться на встрече министров обороны стран-членов НАТО в июне, заявил 18 мая генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel.

«Некоторые страны, такие как Польша и Словакия, уже поставили <...> самолеты, хотя и старые МиГ-29 советской разработки», — уточнил Столтенберг.

Он отметил, что вопросы поставки западных истребителей будут обсуждаться в июне на встрече министров обороны стран-членов НАТО.

По словам Столтенберга, также важно обсудить не только поставку истребителей, но и вопрос обслуживания боевых самолетов и другой техники, а также передачу запасных частей.

Накануне помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение США не отправлять на Украину истребители F-16 остается неизменным.

Кроме того, 17 мая глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус указал на то, что Германия не располагает военной техникой и необходимыми возможностями для активного участия в коалиции по поставках истребителей Киеву.

15 мая газета The Guardian сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне создание «коалиции по истребителям».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.