Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде назвали мирные инициативы Зеленского видимостью
Происшествия
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла помогавшая раненым медсестра
Туризм
В Грузии заявили об ожидании роста туристического потока из России летом
Происшествия
Автор «Уральских пельменей» Истомин погиб в зоне проведения СВО
Общество
Правоохранители нашли сына основателя «Гемотеста» в квартире под Владимиром
Армия
Пушилин назвал перспективу полного освобождения Артемовска достаточно близкой
Происшествия
Пушилин заявил о работе по снижению обстрелов Донецка и других городов
Экономика
В Госдуме оценили идею ЕК ослабить санкции для ухода европейских компаний из РФ
Экономика
Путин заявил о рекордном урожае зерна по итогам 2022 года
Авто
Прокуратура пришла с проверкой на завод УАЗ после протестов сотрудников
Общество
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Мир
В Кремле пообещали не оставлять без ответа недружественные действия против России
Общество
Кириенко поздравил победителей конкурса «Лига лекторов»

Центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая из-за веломарафона

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Москвы на выходные перекроют движение транспорта на нескольких набережных и улицах из-за проведения веломарафона. Об этом сообщается 18 мая на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

20 мая с 5 утра будет перекрыто движение на Большом Москворецком мосту и площади Васильевский. Спустя еще два часа, в 7 утра, будет закрыт проезд по улицам Ильинка и Варварка, на Новой и Старой площадях.

После перекроют движение на центральных набережных, в частности Кремлевской, Москворецкой, и Фрунзенской.

На всех перечисленных улицах и набережных (полный список опубликован на городском портале) уже в ночь на 20 мая будет запрещена парковка до конца мероприятия «Зеленый марафон».

21 мая из-за велогонки «Садовое кольцо» и Московского весеннего велофестиваля будет ограничен проезд на следующих улицах: Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова, улицы Маши Порываевой, Земляной Вал, Баррикадная и Мясницкая, а также Каланчевская набережная.

Правила передвижения: прокатных самокатов в Москве станет больше на треть
Это позволит столице уже в этом году занять первое место в мире по их количеству

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные дни 20 и 21 мая температура воздуха понизится на 7 градусов, атмосферное давление не поменяется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023