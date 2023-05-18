Центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая из-за веломарафона

В центре Москвы на выходные перекроют движение транспорта на нескольких набережных и улицах из-за проведения веломарафона. Об этом сообщается 18 мая на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

20 мая с 5 утра будет перекрыто движение на Большом Москворецком мосту и площади Васильевский. Спустя еще два часа, в 7 утра, будет закрыт проезд по улицам Ильинка и Варварка, на Новой и Старой площадях.

После перекроют движение на центральных набережных, в частности Кремлевской, Москворецкой, и Фрунзенской.

На всех перечисленных улицах и набережных (полный список опубликован на городском портале) уже в ночь на 20 мая будет запрещена парковка до конца мероприятия «Зеленый марафон».

21 мая из-за велогонки «Садовое кольцо» и Московского весеннего велофестиваля будет ограничен проезд на следующих улицах: Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова, улицы Маши Порываевой, Земляной Вал, Баррикадная и Мясницкая, а также Каланчевская набережная.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные дни 20 и 21 мая температура воздуха понизится на 7 градусов, атмосферное давление не поменяется.