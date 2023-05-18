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В Новоорске 12-летний мальчик получил ожоги от электрического кабеля

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В Новоорском районе 12-летний мальчик получил термический ожог, после того как прикоснулся к электрическому кабелю. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Оренбургской области в четверг, 18 мая.

Инцидент произошел накануне. Школьник спрыгнул с крыши гаража во время игры и случайно ухватился за провод, который оказался под напряжением.

С места происшествия мальчика увезли в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ожог обеих кистей рук. Сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков, отмечает РИА «Оренбуржье».

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

В начале мая сообщалось, что в Рязани передано в суд уголовное дело по факту получения электротравмы подростком. 13-летний мальчик прошел внутрь здания подстанции и прикоснулся к электрическим кабелям.

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