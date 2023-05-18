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Карта спецоперации на Украине 18 мая

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ ночью нанесли групповые удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. В результате уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

Общие потери Украины на купянском направлении за сутки составили до 60 человек и две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу Д-20. На этом направлении был нанесен урон подразделениям ВСУ. В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно- разведывательных групп.

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На краснолиманском направлении подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии были ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы. За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали бои по освобождению Артемовска (Украинское название — Бахмут). Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка в ДНР. За сутки авиацией в этом районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили до 150-ти человек убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США.

Также на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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