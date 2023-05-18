ГД приняла закон о досрочном отзыве сенаторов из Совета Федерации

Депутаты Государственной думы 18 мая в третьем и заключительном чтении приняли закон, который позволяет регионам досрочно отзывать сенаторов из Совета Федерации по представлению губернатора, а также вводит ряд других норм.

«Сенатор Российской Федерации — представитель от субъекта Российской Федерации может быть отозван до истечения срока полномочий решением СФ и по представлению органа государственной власти субъекта РФ, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации», — гласит одобренная поправка.

Также новый закон регламентирует проведение выборов во время военного положения. Согласно нововведениям, главы регионов при военном положении предлагают ЦИК провести выборы не позднее чем за 90 дней до их начала.

Ранее, 8 января, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что политики, которые призывают игнорировать Конституцию России и бороться с нарушением закона противозаконными методами, должны покинуть органы власти.

Соответствующую реакцию сенатора вызвало заявление депутата Олега Морозова, который в своем посте в Telegram-канале заявил, что нужно продумать возможность лишения гражданства уехавших из страны россиян, хотя это и противоречит российской Конституции.