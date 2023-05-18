Пенсионерка лишилась почти 6 млн рублей из-за мошенников в Коми

Полиция в Сыктывкаре проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении пенсионерки. 69-летняя женщина лишилась больше 5,97 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что кто-то пытается похитить средства с ее банковского счета. По указанию собеседника пенсионерка приобрела телефон и привязала к нему карту злоумышленников. Затем она в течение нескольких дней снимала деньги со своего счета и перечисляла средства на посторонний счет. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Женщина объяснила, что была информирована о подобных случаях обмана, но потеряла бдительность.

В Магаданской области 40-летний мужчина лишился из-за мошенников 3,5 млн рублей. Потерпевший рассчитывал получить доход с помощью «брокерской компании».