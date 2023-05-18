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Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края Дегтяревым

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в четверг, 18 мая, провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства указал на удовлетворительную ситуацию «по важнейшим направлениям и показателям».

«Это касается и роста промышленного производства, ВРП растет, внешняя торговля растет хорошими темпами», — сказал Путин.

В 2022 году и I квартале 2023-го в Хабаровском крае зафиксирован промышленный разворот и торговый разворот на восток, отметил Дегтярев.

«Мы зафиксировали рост судостроения в 1,8 раза. Авиастроение — это, конечно, успехи наших комсомольских (Комсомольска-на-Амуре. — Ред.) заводов: Су-57, Су-35. Кстати, они очень хорошо себя показывают и в рамках СВО, летчики хвалят», — подчеркнул губернатор региона.

Он сказал также, что в 2023 году начинается создание производства самолетов «Байкал».

«Всё готово: площадка готова, деньги выделены и, самое главное, заказы. Мы сами будем заказчиками и [Единая] дальневосточная компания», — заявил Дегтярев.

Что касается спецоперации по защите Донбасса, пошиты 10 тыс. спальных мешков, 1 тыс. палаток, налажено производство тактического вездехода «Ерофей». Кроме того, в Хабаровском крае установлена специальная социальная выплата на покупку внутридомового газового оборудования в рамках социальной газификации в размере 150 тыс. рублей для всех семей мобилизованных.

«Это уникальная мера. Недавно мы были единственными. Может быть, сейчас регионы начали подхватывать наш опыт. Она (мера. — Ред.) имеет, конечно, спрос», — высказался губернатор.

Также глава региона добавил, что до начала 2025 года запланировано соединение 20 тыс. домохозяйств, прокладка 270 км сетей и подсоединение 21 населенного пункта.

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30 марта стало известно о выделении в Хабаровском крае 57 млн рублей на поддержку производителей молока — фермеров и сельскохозяйственных организаций, которые обеспечивают местное производство.

До этого, 20 февраля, пресс-служба администрации Хабаровска сообщала о планах благоустроить в 2023 году 30 придомовых территорий в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Каждая территория будет благоустроена в виде мини-парка, «где сохраняется уют и появляются современные игровые площадки».

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