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Суд запросил 8 лет колонии фигурантам по делу о вымогательстве у директора «Ростеха»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прокуратура просит признать виновными и назначить наказание в виде восьми лет колонии строгого режима администраторам Telegram-каналов «Проект «Сканер» и Riddle, обвиняемых в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее супруга, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы 18 мая.

Сообщается, что кроме того прокуратура запросила штраф в размере 1 млн рублей каждому фигуранту. Среди них — жители Санкт-Петербурга Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малущенко.

Обвиняемые в конце 2020 года приобрели вышеперечисленные Telegram-каналы, после чего, находясь в Петербурге, объединились в преступную группу для вымогательства денежных средств у обеспеченных людей. Согласно распределенным ролям, Слободенюк возглавлял группу и распределял роли, Малущенко искал, размещал и распространял недостоверную информацию, а Москвин должен был вести переписку от имени администрации каналов.

По версии следствия, в 2021 году на канале Riddle фигуранты разместили информацию в отношении Бровко и его супруги Канделаки, негативно освещающие их работу и личную жизнь. В свою очередь Бровко через своего помощника связался с администрацией каналов для удаления данных. После этого они потребовали у Бровко через его помощника передать денежные средства в общей сумме 470 тыс. рублей за удаление данной информации, угрожая размещением новых порочащих их сведений.

«Слободенюк потребовал от Москвина ответить на обращение представителя Бровко Хорватскго, в свою очередь тот потребовал от Бровко передать 280 тыс. рублей, под угрозой дальнейшего распространения статей», — рассказал прокурор.

По его словам, изначально фигурантам было переведено 140 тыс. рублей, а затем директора по особым поручениям «Ростеха» перевел еще 140 тыс. по средствам электронного платежа. Позднее фигуранты разместили еще несколько статей, потребовав за удаление 190 тыс., добавил прокурор.

Слобаденюк и Москвин заявили, что обвинение им понятно, а свое отношение к нему они выскажут в ходе допроса. Вместе с тем Москвин утвердил, что вину в полном объеме не признает. Сведения по Малущенко не приводятся.

Уточняется, что фигурантам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Генпрокуратура РФ 1 марта сообщила о том, что троих владельцев и администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle ждет суд за вымогательство Канделаки и ее супруга. 17 мая фигуранты были задержаны МВД. Министерство публиковало кадры задержания.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи.

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