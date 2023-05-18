Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили возможность осуществить контрнаступление в Запорожской области осенью 2022 года, в настоящее же время у них нет никаких шансов, сказал 18 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Готовность противника к контрнаступлению сейчас достаточно низкая. <...> Если сравнивать с осенним периодом, <...> у нас есть всё необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Киевские власти не раз сообщали о подготовке контрнаступления, чтобы вернуть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Республику Крым, написала «Газета.Ru».

Глава парламента Крыма Владимир Константинов 13 мая заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада, которая «приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии». Константинов добавил, что западные страны толкают военнослужащих ВСУ на бойню.

Днем ранее газета The New York Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении дал понять западным странам, что контрнаступление ВСУ откладывается. По мнению экспертов, планируемый контрудар ждет возможный провал.

Зеленский 11 мая сказал, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, бригады для наступления уже сформированы, при этом ВСУ всё еще не хватает западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин сообщил «Известиям», по какой причине Киев не начинает контрнаступление. Он связал это с тем, что потери были бы неприемлемыми, а может, даже убийственными для Украины. По мнению Дандыкина, ВСУ при наступлении понесут потери в разы больше, нежели в обороне.

10 мая министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что контрнаступление украинской армии может не решить исхода конфликта. Он усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

В Москве указывали на готовность ВС РФ отразить любое контрнаступление Украины. Кроме того, на данный момент подготовка российских военных усовершенствовалась. Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.