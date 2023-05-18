В Подмосковье «желтый» уровень пожарной опасности продлили до 20 мая
«Желтый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров продлен в Московской области до субботы. Об этом Гидрометцентр России сообщает в четверг, 18 мая.
«Период предупреждения — до 11:00 20 мая. Местами высокая пожарная опасность четвертого класса», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день в лесах Московской области ввели ограничение на пребывание граждан, сообщает телеканал «360».
До этого, 17 мая, Гидрометцентр России сообщил, что в Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров до 19 мая, пишет «Москва 24».
Также глава МЧС Александр Куренков сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон.