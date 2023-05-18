Около сотни гаражей изымут у жителей Тюмени для строительства дороги
В Тюмени для строительства новой дороги намерены изъять и затем снести около сотни гаражей. Об этом 18 мая сообщает портал «Наш город» со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей.
«В целях размещения объекта дороги: «Строительство улица Даудельная на участке от улицы Профсоюзная до улицы Софьи Ковалевской» изъять земли и гаражи, расположенные по ориентиру 50 лет Октября, 8а», — приводит портал текст документа.
Согласно распоряжению, сносу подлежат 93 гаража.
4 мая сообщалось, что в Тюмени запланировано перекрытие нескольких улиц в связи с ремонтом тепломагистрали. Протяженность объекта составляет 468 м.