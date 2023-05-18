В Белоруссии предупредили о способности НАТО развязать боевые действия в Европе
Группировки НАТО в Европе способны начать боевые действия без мобилизации, заявил 18 мая на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович.
«Фиксируются опасные качественные изменения в деятельности НАТО. В частности, войсковые группировки Североатлантического альянса, <...> способны развязать военную агрессию без мобилизационного развертывания», — отметил он.
Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта.
10 мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс должен быть готов к возможному конфликту и предпринимать больше шагов к усилению обороны.
В свою очередь за день до этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о готовности белорусской армии дать отпор при нарушении рубежа государства.