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Дело об отравлении газом восьми человек в гараже в Якутии передали в суд

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В Якутии завершено расследование уголовного дела об отравлении газом индивидуального предпринимателя и семи его работников, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Трагедия произошла 2 февраля 2023 года во время аварийного отключения электричества в Амгинском районе. Следствие полагает, что для обеспечения работы котла и освещения внутри гаража работники запустили два бензиновых генератора и приоткрыли входную дверь, обеспечив проникновение отработанных газов внутрь других помещений, пишет ИА SakhaNews.

В результате токсичного действия окиси углерода пострадали восемь человек. Один из них скончался на месте, двое других получили острое ингаляционное отравление тяжелой степени и другие повреждения, квалифицированные как тяжкий врез здоровью.

Также в числе пострадавших — 41-летний индивидуальный предприниматель, который арендовал гараж. Именно он проходит обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Следствие считает, что мужчина проявил преступную небрежность, поскольку именно на него возлагались обязанности по соблюдению техники безопасности.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканской прокуратуры, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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