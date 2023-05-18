В Ижевске погиб наскочивший на забор молодой лось

Жители Ижевска сообщили в соцсетях о молодом лосе, который бегал в Ленинском районе города. Животное находилось в возбужденном состоянии, в панике наскочило на забор и получило смертельную травму. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в четверг, 18 мая.

Лось вышел к людям утром возле школы № 85, что находится близ сквера Драгунова. Он бегал вокруг забора, которым огорожен жилой дом.

«Мы с мужем пошли за водой на родник в сквер Драгунова, это было около 11 часов. И возле одного из домов вдруг увидели небольшую толпу людей. Подошли поближе, а там лось. Бедный, тыкался в стену дома, в кусты, даже в забор» — рассказала местная жительница, ее слова приводит Udm-info.ru.

О появлении животного сообщили в министерство природных ресурсов. Специалисты сразу же выехали на место, однако к их приезду лось был уже мертв.

Как отмечает ИА «Сусанин», весной молодые лоси часто забредают в города, так как матери начинают отгонять от себя подросших детенышей. В минприроды предупредили, что нельзя приближаться к диким животным. При встрече с лосем не нужно стоять на его пути, делать резкие движения и провоцировать.

Ранее в мае сообщалось, что почти 40 ДТП с участием животных произошло с начала года в Удмуртии. Это происходит потому, что с наступлением тепла на дорогах активность зверей повышается.