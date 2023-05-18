Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде назвали мирные инициативы Зеленского видимостью
Происшествия
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла помогавшая раненым медсестра
Туризм
В Грузии заявили об ожидании роста туристического потока из России летом
Происшествия
Автор «Уральских пельменей» Истомин погиб в зоне проведения СВО
Общество
Правоохранители нашли сына основателя «Гемотеста» в квартире под Владимиром
Армия
Пушилин назвал перспективу полного освобождения Артемовска достаточно близкой
Происшествия
Пушилин заявил о работе по снижению обстрелов Донецка и других городов
Экономика
В Госдуме оценили идею ЕК ослабить санкции для ухода европейских компаний из РФ
Экономика
Путин заявил о рекордном урожае зерна по итогам 2022 года
Авто
Прокуратура пришла с проверкой на завод УАЗ после протестов сотрудников
Общество
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Мир
В Кремле пообещали не оставлять без ответа недружественные действия против России
Общество
Кириенко поздравил победителей конкурса «Лига лекторов»
Сюжет:

Лавров заявил о поддержании РФ зерновой сделки для определения ее дальнейшей судьбы

Лавров: Россия на два месяца продлила зерновую сделку для определения ее дальнейшей судьбы
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия поддержала продление зерновой сделки, четко понимания, что следующие два месяца будут решающими для ее дальнейшей судьбы. Об этом 18 мая заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Сделка не касалась изначально Турции или какой-то страны, она касалась задачи обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран, подчеркнул глава МИД РФ. Предложивший в свое время данную сделку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «понимает свою ответственность по данному вопросу, стараются и его сотрудники, но результата пока мы никакого не видим», заключил министр.

Сделка с последствиями: РФ продлила черноморскую инициативу на 60 дней
Почему Москва пошла на такой шаг и насколько важно это сейчас для турецкого президента

Ранее, 18 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что на переговорах по зерновой сделке с участием Турции, Украины и ООН есть относительный результат. По его словам, «судьба сделки по-прежнему находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть». Также продолжаются переговоры по экспорту аммиачных удобрений, добавил Песков.

17 мая президент Турции Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки». Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

В марте Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, еще тогда подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума, подписанного между РФ и ООН при посредничестве Турции.

Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, разблокировке счетов компаний РФ, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции и пр.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023