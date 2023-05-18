Лавров заявил о поддержании РФ зерновой сделки для определения ее дальнейшей судьбы

Россия поддержала продление зерновой сделки, четко понимания, что следующие два месяца будут решающими для ее дальнейшей судьбы. Об этом 18 мая заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Сделка не касалась изначально Турции или какой-то страны, она касалась задачи обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран, подчеркнул глава МИД РФ. Предложивший в свое время данную сделку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «понимает свою ответственность по данному вопросу, стараются и его сотрудники, но результата пока мы никакого не видим», заключил министр.

Ранее, 18 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что на переговорах по зерновой сделке с участием Турции, Украины и ООН есть относительный результат. По его словам, «судьба сделки по-прежнему находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть». Также продолжаются переговоры по экспорту аммиачных удобрений, добавил Песков.

17 мая президент Турции Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила пролонгацию соглашения.

Черноморская инициатива была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение дважды продлевалось — на 120 и 60 дней.

Вторая часть сделки — это «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки». Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения.

В марте Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, еще тогда подчеркнув необходимость выполнения ключевых требований для реализации российской части меморандума, подписанного между РФ и ООН при посредничестве Турции.

Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок российской сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания на зарубежные рынки, разблокировке счетов компаний РФ, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции и пр.