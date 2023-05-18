Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Гособвинение запросило для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) штраф в размере 260 тыс. рублей. Заседание проходило в зале Октябрьского райсуда Екатеринбурга 18 мая.
«Признать Евгения Вадимовича Ройзмана виновным в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК России и назначить наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. А с учетом смягчающих обстоятельств снизить штраф до 260 тыс. рублей», — цитирует гособвинителя корреспондент «РИА Новости».
Известно, что смягчающими обстоятельствами стали двое маленьких детей и положительные характеристики.
Ранее, 28 марта, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
Причиной судебного разбирательства по делу стал видеоролик на YouTube-канале Ройзмана, в котором прозвучали заявления, подрывающие авторитет ВС России.
В августе прошлого года суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий: ему запрещено использовать средства связи, пользоваться интернетом и посещать публичные места, а также общаться со свидетелями.
Кроме того, правоохранители провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее.
Ранее суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в Сети по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.