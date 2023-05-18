Около 4 км дорог отремонтируют в Тынде к 50-летию БАМа
В Тынде (Амурская область) в рамках подготовки к празднованию 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) отремонтируют около 4 км дорог. Об этом сообщает региональное правительство.
Как рассказал заместитель директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Виктор Банин, дорожники заменят асфальт на проезжей части дорог и приведут в порядок тротуары, ведущие к социальным и культурным объектам. Также в перечень работ входят монтаж бортового камня, нанесение разметки, установка дорожных знаков и устройство остановок общественного транспорта.
Участки, на которых пройдут работы, были определены в ходе осмотра улично-дорожной сети города. В нем приняли участие представители подведомственных Росавтодору учреждений, минтранспорта Приамурья, городской администрации и дорожно-строительных организаций. Сформированные предложения будут направлены в Росавтодор на рассмотрение.
Ремонт дорог начнется летом текущего года. Ввести участки в эксплуатацию планируется до окончания сезона дорожных работ, пишет Амурская служба новостей.
Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).
Летом 2022 года сообщалось, что к празднованию 50-летия БАМа, которое состоится в 2024-м, в Тынде и в притрассовых поселках планируется провести масштабный ремонт школ, больниц, домов культуры, дорог и жилых домов. В столице БАМа также построят два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтируют центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и другие объекты.