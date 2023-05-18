Предприятие в Карелии перестало работать из-за жалоб жителей на пыль
В Медвежьегорске в Карелии приостановили работу щебеночного завода «Еврогранит» на одном из участков. Так руководство отреагировало на жалобы местных жителей на запыленность воздуха.
Предприятие не будет работать до окончания монтажа системы пылеподавления. Специалисты планируют в ближайшее время провести необходимые мероприятия для снижения уровня запыленности окружающей среды.
Затем предприятие организует мониторинг концентрации пыли в границах санитарно-защитной зоны. Для этого руководство завода заключило договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», уточняет ИА «Карелinform».