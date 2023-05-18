Прокуроры требуют отремонтировать аварийную плотину под Томском

Природоохранная прокуратура Томской области обратилась в суд с требованием отремонтировать аварийную дамбу на реке Ум в Томском районе. Ее состояние может привести к подтоплению территории около 6 кв. км и представляет опасность для жителей населенных пунктов. Надзорное ведомство хочет обязать региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды восстановить плотину.

РИА «Томск» уточняет, что из-за повреждений плотины в районе села Кандинка Томского района с 2017 года действует режим ЧС локального характера. Капитальный ремонт сооружения начали в 2020 году и должны были завершить в 2021 году. Однако с поставками оборудования возникли проблемы, власти сменили подрядчика. Теперь параметры необходимо скорректировать. Процесс должен завершиться лишь в конце 2023 года.

Плотину ввели в эксплуатацию в 1989 году. В ее состав входят грунтовая плотина, ковшовый водосброс, донный водоспуск с башней управления затворами и ледозащитное сооружение. Плотина взаимосвязана с Кандинским водохранилищем. Из-за ее повреждения водохранилище высохло. Изначально ремонт дамбы оценивался в 48,4 млн рублей.