Правоохранители нашли сына основателя «Гемотеста» в квартире под Владимиром

Правоохранители нашли сына основателя сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева — Акима — на съемной квартире во Владимирской области. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщила в четверг, 18 мая, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники МВД России и ФСБ России установили местонахождение сына генерального директора крупной сети медицинских лабораторий. Молодой человек обнаружен в арендованной квартире в городе Гороховце Владимирской области», — заявила она.

О похищении Газиева-младшего стало известно 12 мая. Источник «Известий» сообщил, что директор лаборатории обратился в полицию и рассказал, что его сын уехал в Санкт-Петербург на отдых и не выходит на связь.

9 мая Газиев писал отцу последний раз до своего исчезновения.

Позднее, 10 мая, отцу поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что парень находится у них. Подробности о сыне они обещали сообщить после того, как получат $1 млн.

После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы. Сейчас они занимаются расследованием дела.