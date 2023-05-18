Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах города

В Дарницком и Днепровском районах Киева прогремело несколько взрывов. Об этот сообщил в четверг, 18 мая, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он сообщил, что в Дарницком районе из-за падения обломков ракеты началось возгорание в гаражном кооперативе. Фрагменты также упали в Деснянском районе. На место происшествия были направлены экстренные службы.

В свою очередь, местная администрация оповестила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее этим же днем о взрывах сообщали в Харькове и области. Позже стало известно, что в Хмельницкой области зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры, Кроме того, на Украине сообщили, что в Одессе также было повреждено промышленное здание.

Вечером 17 мая также стало известно о взрывах в Одессе. До этого воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму Херсонской области.

При этом в Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Тогда в Сети опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов.

13 мая сообщалось, что за сутки на Украине было повреждено 175 объектов инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.