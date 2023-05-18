Партия вакцины против кори поступила в Орловскую область

В Орловскую область доставили 1,7 тыс. доз вакцины против кори. В ближайшие дни препарат распределят между всем медицинскими учреждениями региона.

Вакцинация против кори проводится в Орловской области с 3 апреля. Прививки уже поставили больше 240 человек, в том числе 114 детей. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В середине мая в регионе госпитализировали мужчину с подозрением на корь. Он вернулся с вахты и пожаловался на симптомы, характерные для данного заболевания.

16 мая сообщалось о выявлении нового случая кори в Челябинской области. Заболевание зарегистрировали в Карталинском районе. Специалисты напомнили, что вакцинации подлежат граждане, у которых нет информации о прививке в санитарных книжках и амбулаторных картах. Гражданам, имеющим иммунитет от кори, прививаться необязательно.