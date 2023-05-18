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Глава УК заплатит штраф за утечку газа в доме под Саратовом

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В городе Маркс Саратовской области исполнительного директора управляющей компании осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он не проследил за сотрудниками, которые чинили крышу дома на Аэродромной улице, из-за чего едва не погиб ребенок.

Как установило следствие, 11 августа 2021 года в одной из квартир скопился газ в опасной концентрации. Это случилось из-за того, что строительным мусором засорились дымовые каналы нескольких квартир. Виноваты в этом были коммунальные службы, установило следствие. Кроме того, как выяснилось, коммунальщики не проверили дымоходы и вентиляционные каналы после работ.

В результате ребенок отравился угарным газом. Его здоровью был причинен легкий вред. На скамье подсудимых оказался глава управляющей компании, ответственной за обслуживание дома. Он не признал свою вину. Однако суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее, 17 мая, сообщалось об отравлении угарным газом двух человек в Татищевском районе Саратовской области. 57-летний мужчина скончался до прибытия медиков. Женщину госпитализировали.

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