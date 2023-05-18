Бегущая по дороге лошадь протаранила машину в Кисловодске

Три лошади едва не устроили дорожно-транспортное происшествие на дороге к Олимпийскому комплексу в Кисловодске. Инцидент сняли на видео туристы из Москвы, его опубликовал мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своих соцсетях.

На кадрах видно, что две взрослые особи и один жеребенок мчались по проезжей части навстречу автомобилю. Водитель вовремя остановился, вышел из машины и ушел с дороги. В этот момент рядом с машиной один конь упал, но быстро встал и помчался дальше.

В комментариях к посту градоначальника пользователи рассказали, что подобные встречи с лошадьми на дорогах приводят к значительным повреждениям автомобиля.

«У нас ситуация была хуже — на свет фар лошадь бросилась на машину на ходу, пробила ногой лобовое стекло, смяла капот. Мы чудом остались живы. Далее дорогой ремонт, и ведь некому предъявить счёт», — написала подписчица Людмила, ее сообщение публикует ИА Stavropol.Media.

По словам Моисеева, которые приводит NewsTracker, «‎лошадиный» вопрос в городе еще не решен и подобные происшествия происходят не в первый раз. Он также попросил владельцев животных не нарушать правила выпаса животных и не превращать дороги в пастбища во избежание крупных штрафов.