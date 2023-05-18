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Больше 30 незаконных киосков ликвидировали в Астрахани

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С начала 2023 года в Астрахани ликвидировали больше 30 незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на власти города.

Работы осуществляют районные администрации. 17 мая нелегальный киоск демонтировали на улице Адмирала Нахимова Работы осложнялись тем, что объект был соединен с соседним ларьком. Осуществлять демонтаж рабочим пришлось вручную. В Советском районе ларьки демонтировали на улицах Воробьева, Островского и Боевой.

Специалисты проводят регулярный мониторинг размещения торговых объектов с проверкой документального разрешения на установку. Если объект установлен незаконно, информация передается в межведомственную комиссию, которая принимает решение о демонтаже. После этого уведомление направляется собственнику объекта для принятия мер по самостоятельному демонтажу киоска. Если ларек был демонтирован принудительно, владелец может забрать его в течение года, оплатив расходы на демонтаж, вывоз и хранение.

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