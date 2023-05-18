В Госдуме оценили идею ЕК ослабить санкции для ухода европейских компаний из РФ

Возможные послабления Брюсселя в части антироссийских санкций для ухода европейских компаний из России дадут обратный эффект. Об этом 18 мая «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Накануне портал EUObserver сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) предложила создать механизм временных исключений из собственных санкций против РФ, которые будут предоставлены остающимся на российском рынке европейским компаниям с целью облегчить операции по их уходу до 31 августа 2023 года.

«Зарубежным компаниям невыгоден уход из России. Продавать с большим дисконтом свой бизнес, в который вложены немалые средства, перечисляя при этом в российский бюджет взнос в размере не менее 10% от рыночной стоимости актива, они не торопятся. Компании находят различные варианты остаться, как это сделало, например, Renault, продав свои активы с правом выкупа через несколько лет. При этом новые модели кроссовера, разработанные Renault, привозят в Россию по схеме параллельного импорта», — отметил депутат.

По мнению Гаврилова, крупных игроков больше пугают не санкционные ограничения в сфере финансовых переводов в Россию, а утрата сверхприбыльного рынка сбыта.

«Условия, которые готова​ предложить Россия по созданию​ инвестиционных​ условий для бизнеса в России, прежде всего в специальных административных районах, настолько благоприятны, что западному бизнесу было бы более эффективно даже под нажимом​ не столько уходить, сколько перерегистрировать свои компании в САР», — заключил он.

17 мая помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США подготовят пакет санкций против России в увязке с предстоящим обсуждением вопроса о контроле соблюдения антироссийских рестрикций на саммите G7, который состоится 19–21 мая в японской Хиросиме.

14 мая источники Reuters сообщили, что страны Запада намерены ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России, которые будут объявлены на саммите G7. Нововведения, в частности, будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», сдерживание энергетического сектора и «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в беседе с «Известиями» отметил, что планы G7 объявить о новых санкциях в отношении энергетического сектора РФ и мерах, препятствующих обходу существующих ограничений, доказывают, что введенные ранее меры не работают.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.