В Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая
Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в Московской области. Об этом пресс-служба комитета лесного хозяйства региона сообщила в четверг, 18 мая.
«В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности с 18 по 23 мая 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда», — цитирует заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова агентство городских новостей «Москва».
По его словам, ограничение не подразумевает запрета на посещение лесов, однако разводить огонь запрещено.
Также в пресс-службе отметили, что лесничества усилили патрулирование.
Ранее, 17 мая, Гидрометцентр России сообщил, что в Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Период предупреждения — вплоть до пятницы, 19 мая, пишет «Москва 24».
Также глава МЧС Александр Куренков сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон.