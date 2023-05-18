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Общество
В Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая

В Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Ограничение на пребывание граждан в лесах вводится в Московской области. Об этом пресс-служба комитета лесного хозяйства региона сообщила в четверг, 18 мая.

«В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков и установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности с 18 по 23 мая 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда», — цитирует заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова агентство городских новостей «Москва».

По его словам, ограничение не подразумевает запрета на посещение лесов, однако разводить огонь запрещено.

Также в пресс-службе отметили, что лесничества усилили патрулирование.

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Ранее, 17 мая, Гидрометцентр России сообщил, что в Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров. Период предупреждения — вплоть до пятницы, 19 мая, пишет «Москва 24».

Также глава МЧС Александр Куренков сообщил, что почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон.

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