В Тверской области за сутки ликвидировали 58 снарядов времен ВОВ
В Тверской области за. минувшие сутки обнаружили 58 снарядов времен Великой Отечественной войны Взрывоопасные предметы ликвидированы на специальном полигоне.
По данным МЧС, рядом с автокооперативом «Ремонтник» в Конаково была обнаружена ручная граната. В Ржевском районе нашли 18 артиллерийских снарядов и 21 минометную мину. Кроме того, найдены 16 ручных гранат, реактивный снаряд и противотанковая мина. Об этом пишут «Тверские ведомости».
Боеприпасы ликвидированы силами группы специальных взрывных работ. В МЧС подчеркнули, что сотрудники выезжают на операции по обезвреживанию регулярно.
В начале мая четыре боеприпаса времен ВОВ ликвидировали в Брянской области. Они были обнаружены в Выгоничском и Почепском районах.