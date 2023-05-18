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Песков отреагировал на планы США конфисковать активы Ирана после сделки с Россией

Песков: мы не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки давления на Иран
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Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 мая заявил рассказал на брифинге журналистам, как российские власти отреагировали на планы США конфисковать активы Ирана после сделки с Россией по строительству ж/д ветки.

«Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Иран или Россию, которые ищут подлинно выгодного сотрудничества. Но также мы всегда были уверены, что Россия и группа стран, включая Иран, которые адаптировались к давлению США, продолжат работу по выстраиванию отношений с учетом интересов друг друга», — сказал он.

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Накануне Россия и Иран заключили соглашение о строительстве ж/д участка Решт — Астара. По словам президента Российской Федерации Владимир Путина, данный проект является большим событием для всей мировой транспортной инфраструктуры.

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что строительство ж/д участка Решт — Астара в Иране обойдется в €1,6 млрд, €1,3 млрд будет профинансировано за счет межгоскредита.

Однако вскоре американский сенатор Тед Круз заявил, что собирается представить законопроект, направленный на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном путем введения санкций.

Кроме того, по словам Круза, должны быть арестованы и конфискованы активы, принадлежащие Ирану. Эти деньги, по мнению сенатора, следует передать Украине.

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