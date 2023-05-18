В Нижнем Новгороде оштрафовали мужчину за стоянку у кремля
Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за проезд по пешеходной дорожке и стоянку на территории кремля, сообщает областной главк МВД.
Правоохранители начали искать нарушителя после публикации фотографий в социальных сетях, пишет ИА «НьюсНН». На кадрах было видно, что водитель двигался по дороге, предназначенной для пешеходов.
Злоумышленником оказался 37-летний местный житель. На нижегородца составили два административных протокола — за езду в пешеходной зоне и за нарушение правил стоянки на тротуаре. Также ему выписали штраф в размере 3 тыс. рублей.
Ранее в мае сообщалось, что в Нижнем Новгороде неизвестный расцарапал до крови пассажиров автобуса. У нападавшего были очень черные грязные волосы и он выглядел как бездомный.