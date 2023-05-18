В Госдуме усомнились в принятии Украины в НАТО
Обсуждения о приеме Украины в НАТО важны для Запада с пропагандисткой точки зрения. Об этом 18 мая заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
Таким образом он прокомментировал слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украину следует принять в НАТО, чтобы обезопасить Европу от будущих попыток украинского правительства решать территориальные конфликты военным способом.
«Прием Украины в НАТО противоречит уставу этой организации, но мы знаем, что все писаные и неписаные правила для этой организации, возглавляемой США, никакого значения не имеют. Всё это всего лишь отражения той глобальной войны, которую Запад ведет против РФ. Это часть политической игры. Я уверен, что прием Украины в НАТО не состоится, но с пропагандисткой точки зрения эти обсуждения могут оказаться важными», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».
15 мая украинский президент Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля 2023 года.
20 апреля на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве Зеленский заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Украинский лидер обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.