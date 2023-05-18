Интеллектуальную транспортную систему планируют развивать в Орле

Власти Орла начали поиск подрядчика, который займется развитием элементов интеллектуальной транспортной системы. Максимальная стоимость контракта составит 62,3 млн рублей.

Конкурс проводится на сайте госзакупок. Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить обследование светофоров и составить проект удаленного управления светофорами. Также необходимо заменить оборудование для интеллектуальной транспортной системы и обеспечить работу и содержание ситуационного центра ИТС. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Работы будут профинансированы из городского бюджета. Итоги конкурса будут подведены 26 мая. Исполнить контракт необходимо до ноября 2023 года.

В 2022 году средства из федерального бюджета на развитие ИТС получили Курская, Орловская и Белгородская области. В 2023 году регионе получат 5 млрд рублей на расширение программы ИТС.