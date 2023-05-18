Водитель квадроцикла погиб при ДТП в Брянской области

В Брянской области проводится проверка по факту ДТП с участием квадроцикла. Один человек погиб, еще один получил травмы.

Авария произошла вечером 17 мая в селе Кистер Погарского района. По данным ГИБДД. 28-летний водитель квадроцикла при движении по улице Синьковской не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Транспортное средство врезалось в дерево, пишет NASHBRYANSK.RU.

Водитель скончался на месте происшествия. Его 25-летний пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами. В Госавтоинспекции уточняют, что потерпевшие не использовали мотошлемы. Кроме того, у водителя не было прав на управление квадроциклом.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием троллейбуса в Омске. Водитель транспортного средства потерял сознание и врезался в столб Пострадали шесть человек.