Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Китая призвал не допустить конфликт крупных держав на территории Украины
Мир
Лукашенко указал на угрозу глобального конфликта из-за действий НАТО
Общество
В Крыму назвали подрыв причиной схода вагонов у Симферополя
Армия
Bild написала о контроле российскими силами 99% Артемовска
Мир
В МИД России заявили о проработке визита миротворческой миссии Африки в Москву
Мир
В США предрекли последующее уничтожение Россией ЗРК Patriot на Украине
Спорт
ФИФА провела презентацию логотипа чемпионата мира по футболу 2026 года
Общество
Минтранс Крыма анонсировал восстановление поврежденного участка ж/д к вечеру
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о запрете командования ВСУ посещать передовые позиции офицерам
Происшествия
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших при сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму
Мир
В ЛНР заявили об усилении атак ВСУ дронами на краснолиманском направлении
Общество
СК предъявил обвинение трем пытавшимся продать в Москве младенца женщинам

Особый противопожарный режим ввели в Новгородской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особый противопожарный режим начал действовать на территории Новгородской области. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное правительство.

Данный режим подразумевает ограничение пребывания граждан в лесах. Кроме того, запрещен въезд на лесные территории на транспортных средствах.

В регионе запрещено сжигание мусора и сухой растительности, разведение костров и проведение работ с открытым огнем. Принять меры, направленные на обеспечение запрета на пребывание граждан в лесах, необходимо министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

16 мая в Курганской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за пожаров. От огня спасли свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. При этом в регионе сохраняется особый противопожарный режим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023