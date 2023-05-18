Особый противопожарный режим ввели в Новгородской области

Особый противопожарный режим начал действовать на территории Новгородской области. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное правительство.

Данный режим подразумевает ограничение пребывания граждан в лесах. Кроме того, запрещен въезд на лесные территории на транспортных средствах.

В регионе запрещено сжигание мусора и сухой растительности, разведение костров и проведение работ с открытым огнем. Принять меры, направленные на обеспечение запрета на пребывание граждан в лесах, необходимо министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области.

16 мая в Курганской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за пожаров. От огня спасли свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. При этом в регионе сохраняется особый противопожарный режим.