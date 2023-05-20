21 мая — День полярника: истории и традиции праздника исследователей Севера

В России 21 мая отмечают День полярника — праздник научных сотрудников, исследователей и других работников, занятых на землях Северного и Южного полюсов. В 2023 году знаменательная дата приходится на воскресенье. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями торжества.

День полярника – 2023 — история

Дата проведения Дня полярника приурочена к открытию первой в мире научной дрейфующей станции на территории Арктики 21 мая 1937 года — «Северный полюс – 1» («СП-1»). Первым руководителем объекта стал исследователь Иван Папанин, также команду пополнили геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель и океанолог Петр Ширшов.

Группа специалистов на протяжении 274 дней собирала данные по биологическим показателям воды и атмосферных явлений. За это время льдина, на которой находились ученые, проплыла порядка 2 тыс. км. Несколько раз «островок» раскалывался, из-за этого было принято решение эвакуировать членов экспедиции. Результаты работы «СП-1» пополнили золотой фонд мировой науки.

В декабре 2012 года сенатор Артур Чилингаров выступил с инициативой учреждения Дня полярника. Через несколько месяцев, в конце апреля 2013 года, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании профессионального праздника и предложил провести первые торжественные мероприятия в этом же году 21 мая в память о знаменательном событии.

День полярника – 2023 — традиции

В знаменательный день отличившихся представителей профессии награждают почетными грамотами и другими видами поощрений. Праздник отмечают во всех городах, где живут полярники, но особое внимание торжественному событию уделяют в Санкт-Петербурге. В честь работников северных научных станций производят выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

Кроме того, в День полярника проводят различные фотовыставки с экспедиций. Сотрудники делятся опытом и историями трудовых будней и демонстрируют профессиональную технику. Желающие всех возрастов могут принять участие в тематическом диктанте и проверить свои знания о науках, связанных с просторами Крайнего Севера.

В мире 23 марта отмечали День метеоролога — праздник, посвященный исследователям погодных условий. Об истории и традициях знаменательного дня читайте в материале «Известий».